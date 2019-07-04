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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un 55 güreşçisi Kırkpınar'da

1 saat önce

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri"nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor adına 55 güreşçi mücadele edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un 55 güreşçisi Kırkpınar'da, System.String[]
Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri"nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor adına 55 güreşçi mücadele edecek.
Balıkesirli güreşçiler, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan ve bu hafta sonu Sarayiçi'nde gerçekleştirilecek müsabakalar için hazırlıklarını tamamlayarak Edirne'ye gitti.
Baş boyu, başaltı boyu, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, büyük orta boy, küçük orta boy, küçük orta büyük boy ve minik boy sıkletlerinde Balıkesir'i temsil edecek 55 sporcuya, 4 antrenör eşlik ediyor. Kafilede, Kırkpınar'da geçen yıl başaltı şampiyonu olan Ertuğrul Dağdeviren de bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:05 Kaynak: AA
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir, Kırkpınar, Edirne, Spor
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