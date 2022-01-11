Balıkesir Büyükşehir'den haşereyle mücadeleye destek - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir'den haşereyle mücadeleye destek

Büyükşehir'den ilçe belediyelerine ekipman desteği

BALIKESİR - Temiz bir çevre ve sağlıklı bir toplum anlayışıyla haşereyle mücadele çalışmaları kapsamında 20 ilçe belediyesiyle koordineli olarak hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine; 47 araç, 42 Pülverizatörlü ULV, 7 Mist Blower ve 21 Kanal Sisleme Cihazı dağıtımını gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz'ın öncülüğünde; temiz bir çevre ve sağlıklı bir toplum anlayışıyla haşereyle mücadele çalışmalarını, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; araç, ekipman ve biyosidal ürün desteği verilerek çalışmaların daha etkin, yerinden ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe belediyelerinden gelen yetkili personele araçlar ve malzemeler teslim edildi.

Haşereyle mücadele faaliyetlerinin daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yapılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan insektisitler kullanıldığı malzemelerin yanı sıra; 47 araç, 42 Pülverizatörlü ULV, 7 Mist Blower ve 21 Kanal Sisleme Cihazı dağıtımı yapıldı.

Haşereyle mücadele koordineli olarak sürdürülüyor

Büyükşehir Belediyesi olarak çevre sağlığına bağlı haşere mücadele faaliyetlerini 3 yıldan bu yana ilçe belediye başkanlıklarıyla koordineli olarak yürüttüklerini söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, yapılan ekipman desteğinin ilçe belediyelerine hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Larva mücadelesi özveriyle yürütülecek

Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum anlayışı ve vatandaşların yaz sezonunu huzurlu geçirmesi amacıyla kış sezonu boyunca; kaynak tarama ve ergin sivrisineklerin konakladığı kanalizasyon hatlarında yapılan sıcak sislemeler, tespit edilen diğer kaynakların pasifize edilmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte larva mücadelesi önemli bir hassasiyet ve özveriyle yürütülecek.

Dağıtılan araç, ekipman ve malzemelerle ilçe belediyeleri tarafından; sivrisinek üreme kaynakları olan; durgun sular, fosseptikler, rogarlar, inşaat bodrum suları, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlar ve süs havuzlarının insan ve çevre sağlığı açısından güvenli olan doğal larvasitlerle ilaçlanmasının yanında, karasineklerin üreme ve konaklama noktaları olan gübrelikler, çöp konteynırları ve çöp depolama alanlarında yıl boyunca rutin program kapsamında mücadele gerçekleştirilecek.