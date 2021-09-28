Balıkesir Büyükşehir'den öğrencilere kolaylık - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre üniversite okumak için gelen öğrencilere gerçekleştirecekleri işlemlerde kolaylık sağlamaya devam ediyor. Kayıt döneminde Öğrenci Danışma Masaları oluşturan Büyükşehir, şimdi de öğrencilerin toplu taşıma hizmetlerinden indirimli yararlanmaları amacıyla BALKART Kişiselleştirme Merkezi'nde işlemlerinin hızlıca gerçekleştirilmesi için personel ve cihaz sayısı iki katına çıkarıldı.

Gelecek nesli temel alarak ileriye dönük gençlik projelerini bir bir hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, genç dostu bir şehir inşa ediyor. Öğrenci şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Balıkesir'de; üniversite okumak üzere gelen öğrenciler ve ailelerinin rahat bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla, Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor.

Öğrenci danışma masaları oluşturdu

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Beyaz Masa ekipleri, şehir dışından Balıkesir'e üniversite kaydı için gelen vatandaşları doğru bir şekilde yönlendirmek amacıyla kilit noktalarda Öğrenci Danışma Masaları oluşturdu. Balıkesir'e gelen öğrenciler; Balıkesir Terminali, Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi, Bandırma Otogarı, Bandırma Cumhuriyet Meydanı, Edremit Ek Hizmet Binası ile Burhaniye Ek Hizmet Binasında kurulan Öğrenci Danışma Masalarında belediye ekipleri tarafından karşılanarak Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı imkanlar ve şehre dair bilgilendirmeler yapıldı. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.'ye (BTT) bağlı 23 T Toplu Taşıma Merkezi-Terminal Otobüs Hattı da kayıt günleri arasında ücretsiz olarak hizmet verdi.

Personel ve cihaz sayısı iki katına çıkarıldı

Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana şehre 20-30 bin civarında üniversite öğrencisinin giriş yapmasıyla birlikte BALKART kişiselleştirme işlemlerinde yoğun talep oluştu. Öğrencilerin, toplu taşıma hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilmelerini sağlamak için yapılan kişiselleştirme işlemlerinin sağlıklı ve konforlu bir şekilde yürütülmesi amacıyla Toplu Taşıma Merkezi'nde bulunan Kişiselleştirme Merkezlerinde personel ve cihaz sayısı iki katına çıkarılarak işlemler hızlandırıldı. Ayrıca sıcak havada öğrencilerin başına güneş geçmemesi için gölgelikler kuruldu. - BALIKESİR