Son Dakika Haberleri: Balıkesir Büyükşehir'den üniversitelilere aşure ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir Büyükşehir'den üniversitelilere aşure ikramı

1 saat önce

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde paylaşmanın öneminin vurgulandığı Muharrem ayı dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından aşure hayrı düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir'den üniversitelilere aşure ikramı, System.String[]

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde paylaşmanın öneminin vurgulandığı Muharrem ayı dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından aşure hayrı düzenlendi. Üniversitelilere, aşurelerini kazanın başına geçen protokol üyeleri ikram etti.


Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde, içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından aşure hayrı gerçekleştirildi. Etkinliğe; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri; Adil Çelik, Belgin Gökçe Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir de katılım gösterdi. Kazanın başına geçerek, aşureleri öğrencilere kendi elleriyle ikram eden protokol üyeleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ve "Ahilik Haftası" dolayısıyla birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemini vurgulayan konuşmalar yaptılar.


"Gelecek sensin" ve "Kampüse hoş geldin" yazılı afişlerin yer aldığı aşure dağıtım alanında öğrenciler; birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldular. - BALIKESİR

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in "Alarmda olun" sözleri tekrar gündem oldu
Rapçi Khontkar'a uyuşturucuya özendirme ve bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti İTÜ'den büyük İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması: Kritik bir gösterge

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 21:53:16. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir Büyükşehir'den üniversitelilere aşure ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]