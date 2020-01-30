Balıkesir Büyükşehir'in rakibi BUDO Gemlik - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesir Büyükşehir'in rakibi BUDO Gemlik - Son Dakika Spor

Balıkesir Büyükşehir'in rakibi BUDO Gemlik

6 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi 17.Haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında BUDO Gemlik Basketbol takımı ile karşılaşıyor.

Balıkesir Büyükşehir'in rakibi BUDO Gemlik, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi 17.Haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında BUDO Gemlik Basketbol takımı ile karşılaşıyor. Geçen hafta aldığı yenilgi ardından 11. sıraya gerileyen Balıkesir BŞB. bu maçı kazanıp tekrardan üst sıralardaki yerini almak istiyor.


TBL 2. Yarısının ilk maçında Balıkesir derbisinde Bandırma Kırmızı ile mücadele eden Balıkesir BŞB sahadan 82-75 lik mağlubiyet ile ayrılmıştı. Bursa cephesinde ise Gemlik Basketbol kendi sahasında ligin iddialı ekiplerinden Konyaspor'u evinde ağırladı ve maçtan 74-77 mağlup ayrıldı. Bu hafta seyircisi önünde maçı kazanmak isteyen Balıkesir BŞB'de Gökhan Aydın maç hakkında " Geçen hafta aldığımız yenilginin izlerini silmek istiyoruz. Takım olarak hedefimiz doğrultusunda hep üstüne koyarak ilerliyoruz. Yaptığımız idmanlarda bizi hedefimize ulaştıracak sertlikte ve kalitede. Taraftarımızı bize güç vermesi için cumartesi günü Kurtdereli'ye bekliyoruz" dedi.


Cumartesi günü saat 16: 00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - BUDO Gemlik Basketbol müshabakası TBF TV'nin Youtube hesabından naklen yayınlanacak. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
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