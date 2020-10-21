Balıkesir Büyükşehir'in rakibi deplasmanda Anadolu Basket

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Basket Takımı ile sezonun ilk deplasman maçında karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta Kocaeli Bşb Kağıtspor ile Kurtdereli Spor Salonu'nda karşılaşan Balıkesir Bşb. uzatmalara giden karşılaşmadan 90-89 galip ayrılan taraf olmuştu. Anadolu Basket ise Sigortam.Net deplasmanından 91-75 lik mağlübiyet ile ayrılmıştı.

Federasyon Kupası Çeyrek Finali'nde Anadolu Basket takımına kaybederek kupaya veda eden BŞB. ligde kupanın izlerini silmek istiyor. Kocaeli maçının 'en değerli oyuncusu' seçilen Hamit Sezaver "Geçtiğimiz hafta kendi sahamızda her maç için terimizin son damlasına kadar nasıl mücadele edeceğimiz mesajını verdiğimizi düşünüyorum. Şu an için hedefimizde Anadolu Basket maçı var. Takım olarak aynı hırs ve istekle bu maçı da kazanıp ilerlemek istiyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyede Tuğberk Gedikli, Ogün Sevinç ve Zane Knowles hafif sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. 23 Ekim Cuma günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak. Balıkesir BŞB. - Anadolu Basket maçını takip etmek isteyen taraftarlar TBF Tv'nin Youtube hesabından naklen izleyebilecekler. - BALIKESİR