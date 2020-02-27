Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Lider Petkimspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Lider Petkimspor - Son Dakika Spor

Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Lider Petkimspor

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Basketbol takımının bu hafta iç sahada oynayacağı müsabaka TBL. lideri Petkimspor. BŞB.'nin bu hafta oynayacağı müsabakada uzun süredir potlardan uzak kalan ABD'li pivot Marvin Jefferson ile İsmail Çevik'te forma giyebilecek.

Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Lider Petkimspor, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Basketbol takımının bu hafta iç sahada oynayacağı müsabaka TBL. lideri Petkimspor. BŞB.'nin bu hafta oynayacağı müsabakada uzun süredir potlardan uzak kalan ABD'li pivot Marvin Jefferson ile İsmail Çevik'te forma giyebilecek.


Türkiye Basketbol Ligi 21.Hafta heyecanı ile sürüyor. Bu sene diğer senelere göre daha çekişmeli geçen lig her hafta izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Bu hafta gözler kendi sahasında lider Petkim Spor'u konuk edecek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da.


Balıkesir BŞB. bu sene sakatlıklar ile boğuşan bir grafik çizmesine rağmen, hala play-off iddiasını sürdürüyor. Petkim maçında İsmail Çevik ve Marvin Jefferson'dan yararlanabilecek olan BŞB. takımında Mert Konuk'un eksikliği 1-2 hafta içinde dönüşüyle kapatılacak. Anadolu Basket maçında sakatlanan takım kaptanı İlker Türel'in hızlı geri dönüşü de Balıkesir cephesinde yüzleri güldürdü. 7-0 lık mağlubiyet serisine son vermek isteyen Balıkesir BŞB. sahaya daha çok rotasyona girebileceği bir kadro ile çıkacak. İzmir takımında ise hedef şampiyonluk ve 8-0 lık galibiyet serisini sürdürme hedefindeler. Kendi sahasında kıran kıran mücadele veren temsilcimiz, liderin serisini bozup yeniden yükselişe geçmek istiyor.


29 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 16: 00 'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak olan maç, TBF Tv'nin Youtube kanalından naklen yayınlanacak ve maça gelemeyen taraftarlar maçı canlı olarak takip edebilecekler. - BALIKESİR

İsmail Çevik, Petkimspor, basketbol, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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