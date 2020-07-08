Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesine 6 arama kurtarma ve iz takip köpeği dahil edildi - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesine 6 arama kurtarma ve iz takip köpeği dahil edildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliğinin arama kurtarma ve iz sürme operasyonları için 6 köpek dahil edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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