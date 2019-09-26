Balıkesir Büyükşehir kışa hazırlanıyor

Balıkesir'de şehrin dört bir yanında çevre düzenlemesi, yeşil alan çalışmaları ve bordür boyama işlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, 7 gün 24 çalışarak yaklaşan kış mevsimi öncesi hazırlıklarını sürdürerek tamamlıyor.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Sahil temizliği, park, yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra; ana yol ve kent girişlerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, 7/24 çalışarak ufak dokunuşlarla kentin görünümüne değer katıyor. Ekipler; Güre Sahili'nde temizlik ve yeşillendirme çalışmaları, Bandırma Caddesi orta refüj de yabancı ot temizliği ve çim biçme çalışmaları, Edremit yolu orta refüjde yabancı ot temizliği çalışmaları, Sarımsaklı Bulvarı Temizel yolu orta refüjde yabancı ot temizliği çalışmaları, Altınova Şehitler Parkı, Susurluk Atatürk Parkı, Gönen Hüseyin Duman Parkı ve Savaştepe Millet Bahçesi'nde bitkilere form verme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.



Kavşaklar yeşillendiriliyor



Kavşakların yeşillendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmalarına hızla devam eden Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri; Eski Kepsut Yolu Kavşağı'nda, Altınova Ahmet Balkanlı Parkı'nda ve Balıkesir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesislerinde bordür boyama çalışmalarını tamamlayarak; Eski Kepsut Caddesi, Altıeylül Kavşağı ve duvar bahçelerde ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. - BALIKESİR