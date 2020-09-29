Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nden Azerbaycan'a destek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı son birleşiminde, Meclis'te bulunan tüm partilerin ortak imzasıyla Azerbaycan'a destek bildirisi yayımlandı.

Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nden Azerbaycan'a destek, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı son birleşiminde, Meclis'te bulunan tüm partilerin ortak imzasıyla Azerbaycan'a destek bildirisi yayımlandı. Bildiride Ermenistan silahlı kuvvetlerinin uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan'a yaptığı saldırı kınandı "Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir." denildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başkanlığında, Avlu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda olağan gündemin dışında, Meclis'te yer alan tüm parti temsilcilerinin ortak imzasıyla yayımlanan Azerbaycan'a destek bildirisi okundu. AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Cankul, CHP Grup Başkan Vekili Ali Kemal Deveciler, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Metin Özpınar, Demokrat Parti Grup Başkan Vekili Mesut Ergin ve MHP Meclis Üyesi Mustafa Levent Gurup imzasıyla yayımlanan bildiride şu ifadeler yer alıyor:

"Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine ve askerlerine yaptıkları saldırıyı büyük bir kararlılıkla, öfkeyle ve şiddetle kınıyoruz.

Kardeş kelimesinin en güzel şekliyle vücut bulduğu Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bağ, yaşanan ortak tarihi geçmiş ve paylaşılan coğrafya ve kader birlikteliği sebebiyle Aziz Milletimiz her zaman ve her şartta Can Azerbaycan'ın yanındadır ve hiçbir zaman yapılanlara kayıtsız kalınamaz.

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Ermenilerin doğu illerinde yaptıkları katliamlar sonucunda zor durumda kalan milletimizin yardımına Azerbaycanlı kardeşlerimizin yetiştiği gibi Bakü'de, Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı Ermenilerin yapmaya çalıştıkları katliamlar karşısında Azerbaycan'ın asil evlatları ile milletimiz yan yana, gönül gönüle çarpışmıştır. Bugün Azerbaycan'ın birçok yerinde ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı şehitliklerin olması bunun en güzel ispatıdır. "tek millet iki devlet" arasındaki bu güçlü bağ, geçmişten günümüze kadar birçok unsurla devam etmiş ve hala devam etmektedir. 1992 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle ortaya çıkan ve onlarca insanın şehit edildiği "20 Ocak Faciası" ile "Hocalı Katliamı" gibi tarihe geçen hadiselerde de Türkiye yine Azerbaycan'ın yanında olmuştur.

Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan savunma hakkı çerçevesinde vatandaşlarını korumak ve topraklarının bütünlüğünü sağlamak amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği tüm savunma ve operasyonları sonuna kadar destekliyoruz. Ermenistan, bu tavrı ile bölgemizdeki barışın sağlanmasının önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermektedir.

Bizler, başta Can Azerbaycan'ımızda olmak üzere yeryüzünün her köşesindeki Türklere ve soydaşlarımıza müsterih olmalarını ve Türkiye Cumhuriyeti payidar olduğu müddetçe milletimizin ve soydaşlarımızın hiçbir ferdini sindirmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle saldırılarda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilere acil şifalar diliyoruz." - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nden Azerbaycan'a destek
Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nden Azerbaycan'a destek

Azerbaycan, Balıkesir, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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