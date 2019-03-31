Balıkesir Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları Oylarını Kullandı
1 saat önce
Balıkesir Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları oylarını kendi ilçelerinde kullandılar.
Balıkesir
Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları oylarını kendi ilçelerinde kullandılar.
Balıkesir'de ilçe belediye başkanları kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullandılar. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
, Altıeylül
Belediye Başkanı Hasan Avcı
, Kepsut
Belediye Başkanı İsmail Cankul
, Dursunbey
Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan
ve Balya
Belediye Başkanı Osman Kılıç
kullandıkları oyların ardından seçimlerin herkes için hayırlı olması temennisinde bulundular. İlçe Başkanları daha sonra ilçelerinde ki okullarda bulunan seçim sandıklarını dolaştılar. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:29 Kaynak: İHA
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