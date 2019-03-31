Son Dakika Haberleri: Balıkesir Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları Oylarını Kullandı

Balıkesir Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları Oylarını Kullandı

1 saat önce

Balıkesir Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları oylarını kendi ilçelerinde kullandılar.

Balıkesir Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları Oylarını Kullandı, System.String[]
Balıkesir Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları oylarını kendi ilçelerinde kullandılar.

Balıkesir'de ilçe belediye başkanları kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullandılar. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç kullandıkları oyların ardından seçimlerin herkes için hayırlı olması temennisinde bulundular. İlçe Başkanları daha sonra ilçelerinde ki okullarda bulunan seçim sandıklarını dolaştılar. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:29 Kaynak: İHA

Hasan Avcı, Altıeylül, Zekai Kafaoğlu, Balıkesir, Politika
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