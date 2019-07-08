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Balıkesir Büyükşehirde bayrak değişimi

1 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluş Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ)'nde devir teslim töreni gerçekleşti.

Balıkesir Büyükşehirde bayrak değişimi, System.String[]
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluş Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ)'nde devir teslim töreni gerçekleşti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na Cemil Şahin, BASKİ Genel Müdürlüğü'ne de İzzet Günal getirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde yaşanan değişiklikte bir süredir bayrağı taşıyarak görevini layıkıyla yerine getiren BASKİ Genel Müdürü Cemil Şahin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine tekrar getirildi. BASKİ Genel Müdürlüğünü ise kültürel birikimi ve tecrübesiyle uzun yıllardır BASKİ Genel Müdür Yardımcılığını yürüten İzzet Günal devraldı. İzzet Günal, Yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başarıyla tamamladıktan sonra 1997-2007 yılları arasında Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde çeşitli daire başkanlığı görevlerini başarıyla yerine getirdikten sonra son olarak bir yılı aşkın süredir yürüttüğü genel müdür yardımcılığı görevinden terfi ederek BASKİ Genel Müdürlüğü görevine getirildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:10 Kaynak: İHA
Balıkesir, CEO, Güncel
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