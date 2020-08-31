Balıkesir Büyüşehir Belediyesin'den jeotermal ile sağlıklı gıda - Son Dakika

Balıkesir Büyüşehir Belediyesin'den jeotermal ile sağlıklı gıda

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, jeotermal deşarj suyu kullanılarak doğa dostu bir şekilde işletilecek ve yaklaşık 5 buçuk milyona mal olacak "Jeotermal Kurutma Tesisi"nin temeli atılıyor.

Balıkesir Büyüşehir Belediyesin'den jeotermal ile sağlıklı gıda, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, jeotermal deşarj suyu kullanılarak doğa dostu bir şekilde işletilecek ve yaklaşık 5 buçuk milyona mal olacak "Jeotermal Kurutma Tesisi"nin temeli atılıyor. Başkan Yılmaz, "İnşa edeceğimiz bu tesis ile Balıkesir'imizin 20 ilçesinde yerel üreticilerimiz tarafından üretilen ürünleri kurutup, katma değerini artırarak Türkiye'ye pazarlayacağız" dedi.

Kırsal kalkınmayı artıracak, şehir ekonomisine katkı sağlayacak ve yeni istihdam alanları oluşturacak projeler üretmek maksadıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında "Jeotermal ile Sağlıklı Gıda" isimli projesiyle desteklenmeye hak kazandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, SS Osmanlar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Yaylabayır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında hayata geçirilecek olan tesis, Sındırgı'nın Çaygören Mahallesi'nde, Sındırgı Belediyesi tarafından tahsis edilen araziye kurulacak. 3 Eylül Perşembe günü; paydaşların, il protokolünün ve vatandaşların katılımıyla temel atma töreni gerçekleştirilecek olan tesis, yaklaşık 5 buçuk milyon liraya mal olacak. Projenin; 2 milyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 100 bin lirası Sındırgı Belediyesi kalan kısmı ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Doğa dostu termal kurutma tesisi

Dört yanı jeotermal kaynaklarla çevrili Sındırgı'da şehir ısıtması ve otellerde termal turizm kapsamında kullanılan suyun deşarj edilerek doğaya bırakılan kısmıyla işletilecek olan tesis, doğa dostu bir şekilde hizmet verecek. 58 derecede deşarj sistemiyle doğaya bırakılan atıl su herhangi bir ek maliyete yol açmadan değerlendirilerek kurutma tesisinde kullanılacak ve çevreye verdiği zararın önüne geçilecek.

Şehir ekonomisine katkı sağlayacak

Jeotermal enerjiyle sebze ve meyve kurutulacak olan tesis sayesinde Sındırgı ve çevresinde yaşayan kadın ve genç nüfusun işgücüne katılımını artacak aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik adına; kadınların, genç nüfusun ve gelir düzeyi düşük vatandaşların refah seviyesi yükselecek. Şehir ekonomisine büyük katkı sağlayacak "Jeotermal Kurutma Tesisi" sayesinde 20 ilçede sertifikalı iyi tarım uygulaması yapılarak üretilen ürünler gıda güvenliği açısından her aşamada kontrol edilip denetlenecek.

Tesisler 20 ilçeyi kalkındıracak

20 ilçenin de kalkınmasına ve ürünlerinin katma değer kazanmasına vesile olacak tesiste, Havran'ın mandalinasından, Kepsut'un şeftalisine kadar her ilçede yetişen ürünler kurutularak Balıkesir'in her bölgesindeki çiftçinin daha çok kazanmasının önü açılacak. Tesisin kurulmasıyla; şehre katma değer yaratılarak kullanım dışı tarım alanları aktif hale getirilecek, gıda kayıplarının kurutma yöntemiyle önüne geçilecek.

Alternatif gelir kaynağı

Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Büyükşehir olarak şehrimizde sürdürülebilir bir tarımsal kalkınmayı sağlamayı amaçlıyor, bu doğrultuda çalışıyoruz. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerle, üreticilerimiz için alternatif gelir kaynakları oluşturmaya gayret ediyoruz. İnşa edeceğimiz bu tesis ile Balıkesir'imizin 20 ilçesinde yerel üreticilerimiz tarafından üretilen ürünleri kurutup, katma değerini artırarak Türkiye'ye pazarlayacağız" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 16:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyüşehir Belediyesin'den jeotermal ile sağlıklı gıda - Son Dakika

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