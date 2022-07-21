Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu

21.07.2022 19:10
Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu

Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'yı da etkileyen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.

Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'yı da etkileyen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde 18.44'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Deprem, Balıkesir ve Çanakkale'nin yanısıra Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi. Balıkesir'in ilçelerinde ve şehir merkezinin yanı sıra Çanakkale ve ilçeleri ve Bursa'da da hissedilen deprem ilk bilgilere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı. Balıkesir Valiliğinin AFAD ve güvenlik güçleri aracılığıyla ilçelerde ve köylerde herhangi bir hasar olup olmadığını araştırdığı öğrenildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
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Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem Balıkesir'in Gönen İlçesinde Deprem Balıkesir'in Gönen İlçesinde Deprem
Kaynak: İHA

Çanakkale, Balıkesir, Deprem, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu - Son Dakika
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