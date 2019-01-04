Balıkesir Cenaze Evinde Çıkan Baca Yangını 2 Evi Kül Etti
50 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki cenaze evinde çıkan baca yangını, 2 evi kül etti.
Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesindeki cenaze evinde çıkan baca yangını, 2 evi kül etti. Yangın sırasında, yatalak bir hasta, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı.
Burhaniye'nin Geriş Mahallesi Sakarya
Caddesi'nde, dün Ayvalık
ilçesinde hayatını kaybeden Ali Olgaç'a ait 77 numaralı evde çıkan baca yangınında, alevler bir anda evi sardı. Yangın kısa sürede bitişikteki Ramazan Çakır
'a ait eve de sıçradı. Yangına, Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yatalak olan Ramazan Çakır ise komşularının yardımı ile dışarı çıkarıldı.
İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonunda kontrol altına alınan yangında, her 2 ev de kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:48 Kaynak: DHA
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