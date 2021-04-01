BALIKESİR CHP'li eski ilçe başkanı partisinden istifa ederek, Memleket Hareketi'ne katıldı - Son Dakika

CHP'li eski ilçe başkanı partisinden istifa ederek, Memleket Hareketi'ne katıldı

BALIKESİR'de, CHP'nin Edremit eski ilçe başkanlarından Av. Yusuf Sel, partisinden istifa ederek, Muharrem İnce önderliğindeki Memleket Hareketi'ne dahil olduğunu açıkladı.

Edremit'in CHP eski ilçe başkanlarından Av. Yusuf Sel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tuhaf açıklamalar yaparak, umut olmaktan çıktığını ileri sürdü. Kendisi için çok önemli ve bir o kadar da üzücü olan bir kararı almak zorunda kaldığını söyleyen Sel, 'CHP içinde esin kaynağım ve önderim olan Mustafa Kemal Atatürk düşünce ve ilkeleri doğrultusunda görev yaptım. Bir dönem Edremit ilçe yönetiminde, bir dönem de ilçe başkanı olarak sorumluluk üstlendim. Ayrıca bir önceki dönemde Edremit Belediyesinde hukuk müşaviri olarak görev yaptım. Edremit için yaptıklarım ve elde edilen kazanımlar herhalde inkar edilemez dedi

'CHP UMUT OLMAKTAN ÇIKTI'

2013 yılından itibaren CHP'nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştırıldığını, Amerikancı politikaların peşinde olduğunu ve oralardan demokrasi talep eder hale geldiğini belirten Yusuf Sel, CHP'nin iktidara karşı bir umut olmaktan çıktığını üzülerek gördüğünü belirtti. Sel, 'Her değişiklikte giderek parti içi demokrasiden uzaklaşan tüzükle bu yönetim yapısının değiştirilemeyeceğini, tabanda ne denli uğraş verilse de sağlıksız üye delege yapılanmasıyla bunun aşılamayacağını anladım. Bu nedenle de 13 seneye yakın, üzerime düşen görevleri elimden geldiğince yaptığım CHP' den ayrılmaya karar verdim diye konuştu.

'GENEL BAŞKAN TUHAF AÇIKLAMALAR YAPIYOR'

Av. Yusuf Sel, sözlerini şu şekilde sürdürdü 'CHP ile bağlarımın kopmasında sadece yönetsel çıkmazlar değil aynı zamanda derin ideoloji farklılaşması olmasıdır. Sayın Genel Başkan parti tüzüğünü hiçe sayarak 'ne sağ kaldı ne sol kaldı' diye tuhaf açıklamalar yapıyorsa, Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışılıyorsa, ideolojik sapmanın başka örneklerini vermek bilmem gerekir mi Sözünü ettiğim neoliberal piyasa ekonomisi sosyal devlet uygulamalarını kendisi için maliyet unsuru olarak görüyorsa bu düzeni değiştirmeden bu ilkeleri hayata geçirmenin imkanı yoktur. İşin özüne yönelik böyle bir çaba göstermek yerine salı günleri, grup toplantıları muhalefeti ile bir yere varılamayacağı açıktır. Sonuç olarak Sayın Muharrem İnce'nin davetiyle, onun yol ve dava arkadaşları ile birlikte Memleket Hareketi Kurucular Kurulu Üyesi olarak CHP'den istifa ediyorum. Sayın İnce'ye beni bu harekete davet ettiği için teşekkür ediyorum. İstifadan çok açıkladığım nedenlerle, beni daha önce de ihraç etmek istediklerini de göz önüne alırsak, CHP'den kopartılıyorum. Toplumsal hareketler kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bütün siyasi gelişmeler bir ihtiyacın, toplumsal bir tepkinin sonucudur. Memleket Hareketi de, seçenek olamayan bir muhalefetin sonucu bir ihtiyaç olarak doğmuş ve ülke yönetimini ele alma iddiası ile ortaya çıkmıştır. Bizim hedefimiz bu siyasi koşullarda yüzde 50+1'i alarak tek başına iktidara gelmektir. Bu konuda iddialıyız ve kararlılığı olmayan bir hareketin başarılı olamayacağını biliyoruz