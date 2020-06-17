Balıkesir'da jandarmadan özel trafik denetimi - Son Dakika

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri il genelinde 'Bölgesel Özel Trafik Denetimi' yaptı. Jandarma trafik timleri yaptıkları denetimlerde araç sürücülerine idari para cezası uygularken, bir çok aracı trafikten men etti.



Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, özellikle hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı can kaybı ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması ve sorumluluk bölgemizde sıkça tekrarlanan diğer kural ihlallerine yönelik bilgilendirme maksadıyla; "Bölgesel Özel Denetim" faaliyeti icra edildi.



Radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, bin 835 araç kontrol edilmiş olup, 126 araca 37 bin 978 TL idari para cezası uygulanarak, 5 araç trafikten men edildi. Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 49 araca 25 bin 189 TL. idari para cezası uygulanarak, 15 araç trafikten men edildi. Traktör ve Tarım İşçisi Taşıyan araçların denetimi sonucunda, 756 tarım aracı kontrol edilmiş olup, traktör sürücülerine cezai işlem yapılmazken, kazalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Şehirlerarası yolcu taşıyan araçların denetimi sonucunda, 191 araç kontrol edilmiş olup, 5 araca 2 bin 674 TL. idari para cezası uygulandı. Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda, 551 denetim yapılmış olup, 70 kişiye 36 bin 227 TL. idari para cezası uygulanarak, 11 araç trafikten men edilerek, 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı. Yaya önceliği denetimi sonucunda, 56 denetim yapılmış olup, 2 kişiye 563 TL. idari para cezası uygulandı. Tarım işçisi ve personel taşımacılığı denetimi sonucunda, 531 araç kontrol edilmiş olup, 20 araca 18 bin 413 TL. idari para cezası uygulanarak, 9 araç trafikten men edildi. Alkol denetimi sonucunda, 671 araç kontrol edilmiş olup, 19 araca 15 bin 781 TL. idari para cezası uygulanarak, 10 araç trafikten men edilerek, 4 sürücünün belgesi geçici olarak alındı. - BALIKESİR