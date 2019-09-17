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Balıkesir'de 1'i FETÖ'cü, 2 cezaevi kaçağı yakalandı

1 saat önce

Balıkesir polisi haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 1'i FETÖ üyesi olmak üzere 2 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de 1'i FETÖ'cü, 2 cezaevi kaçağı yakalandı, System.String[]

Balıkesir polisi haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 1'i FETÖ üyesi olmak üzere 2 kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. K. ile Konutta Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağma-Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma-Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma ve Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma Suçlarından 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan ve cezaevi firarisi olarak 6 ayrı suçtan aranan G. E. yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde ifade işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
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