Balıkesir'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
3 saat önce
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı uygulamada 1 kilo uyuşturucu ele geçirdi.
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
ekipleri yaptığı uygulamada 1 kilo uyuşturucu ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Edremit
ilçesi Akçay
Mahallesi'nde yapılan uygulamada D.M., Ö.A. ve S.H.'nin şüpheli tavırları polislerin gözünden kaçmadı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada alüminyum folyoya sarılı vaziyette 1 kilo 69 gram skunk ile 15 bin lira ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR
10 liraya aldıkları uyuşturucu ölüme götürdü Satın aldıkları 10 liralık uyuşturucu felaketleri oldu Torbacılara yönelik yapılan operasyonda Polis, karpuz ve kavunların arasında uyuşturucu aradı Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 380 bin Türk Lirası değerinde döviz ve Türk Lirası çıktı