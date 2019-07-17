Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Balıkesir'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

3 saat önce

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı uygulamada 1 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Balıkesir'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı uygulamada 1 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde yapılan uygulamada D.M., Ö.A. ve S.H.'nin şüpheli tavırları polislerin gözünden kaçmadı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada alüminyum folyoya sarılı vaziyette 1 kilo 69 gram skunk ile 15 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
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