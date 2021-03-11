Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı
11.03.2021 15:14
BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Göbül Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 10 gün süreyle karantinaya alındı.
BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Göbül Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Göbül Mahallesi, pozitif vaka ve temaslı kişi sayısında artış yaşanması üzerine, Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını barikatla kapattı.
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