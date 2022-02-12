Son dakika haberleri: Balıkesir'de 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı korkunç kaza kamerada - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin yaralandığı korkunç kaza anbean kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Edremit ilçesi İzmir- Çanakkale karayolunun Zeytinli Sanayi Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.U.'nun kullandığı 10 ABZ 550 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen M.H.Ş. idaresindeki 10 LY 8222 plakalı otomobile ve B.G. idaresindeki 10 LT 775 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 10 ABZ 550 plakalı kamyonetin kabini adeta ezildi. Kaza nedeniyle yaralılar yola fırlarken can pazarı yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde 2 çocuk annesi Fatma Sabancı hayatını kaybederken, yaralı 6 kişi hastanelere sevk edildi. Korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri bugün ortaya çıktı. Kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması anbean kameraya yansıdı.

(İsmail Özdemir - Emrah Elmas/İHA)