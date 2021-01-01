Balıkesir'de 10 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 10 aranan şahıs yakalandı

01.01.2021 15:46
Balıkesir'de 10 aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de polis yılbaşı akşamı il genelinde yaptığı operasyonlarda 10 aranan şahıs, 33 ateşli silah ve 82 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis yılbaşı akşamı il genelinde yaptığı operasyonlarda 10 aranan şahıs, 33 ateşli silah ve 82 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 31.12.2020 tarihinde Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda 10 aranan şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 37 adet fişek, 12 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 34 adet kartuş, 12 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 11 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 10 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 10 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 10 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 10 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 10 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 10 aranan şahıs yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 10 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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