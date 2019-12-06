Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:04 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Altınova Mahallesi Akasya Sitesi mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Jandarma, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu arada organizatör olduğu değerlendirilen H.A. da ekiplerce gözaltına alındı.
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