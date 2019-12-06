Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Altınova Mahallesi Akasya Sitesi mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu arada organizatör olduğu değerlendirilen H.A. da ekiplerce gözaltına alındı.

Altınova Mahallesi, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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