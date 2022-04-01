Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu

01.04.2022 11:37
Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu

BALIKESİR'de, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 1000 polisin katılımıyla 141 adrese yönelik 'huzur' operasyonu başlatıldı.

BALIKESİR'de, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 1000 polisin katılımıyla 141 adrese yönelik 'huzur' operasyonu başlatıldı.

Balıkesir merkez ve ilçelerinde ramazan öncesi silah kaçakçılığı, narkotik ve asayiş suçlarının önlenerek huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 1000 polisle operasyon başlatıldı. İl ve ilçe cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin katıldığı, helikopterin de kullanıldığı operasyon kapsamında 98 şüphelinin yakalanması için 141 adrese yönelik operasyon sürüyor.


Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu
Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu
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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Narkotik, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu - Son Dakika
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