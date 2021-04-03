Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı

03.04.2021 09:41

Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldıBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 106 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince, kurtarıldı.

Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 106 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince, kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerden biri, Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin kendilerini yarım saat dövdükten sonra denize bıraktığını anlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 ayrı lastik botlarda 106 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenlerden biri, 'Gece saat 02.00 civarında Ayvalık'tan yola çıktık. Çok yakındık, yaklaşık 15 dakika sonra Midilli Adasına varacaktık. Birkaç kişi bizim botumuzun üstüne çıktı. Sonra bizim motorumuzu alıp, dövmeye başladılar. Yaklaşık yarım saat bizi dövdüler. Bizim kendi botumuzu, onların botuyla bağladılar. Yaklaşık 1 saat bizi arkalarında çektiler. Denizin ortasında bırakıp, geri gittiler' dedi.

Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 106 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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