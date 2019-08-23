Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 107 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 107 düzensiz göçmen yakalandı

50 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Havran ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 107 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Havran ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Ayvalık Küçükköy, Edremit Narlı, Havran İnönü ve Eseler mahallelerinde devriye ve takip faaliyetleri sonucu yabancı uyruklu grupları tespit etti.

Kadınlar ve çocukların da bulunduğu 89'u Afganistan, 4'ü İran uyruklu, 14'ü de bazı Afrika ülkelerinden 107 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlattı.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri iddiasıyla M.F, J.J, İ.M. ve A.H. gözaltına alındı.

Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Havran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:44 Kaynak: AA
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