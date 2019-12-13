Balıkesir'de 108 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 108 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 108 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 108 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 108 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 108 düzensiz göçmen yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Maden Adası açıklarında Midilli Adası'na giden lastik botu fark etti.

Harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu 14'ü çocuk, 14'ü kadın 38 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Ayrıca Altınova Mahallesi açıklarında lastik bot ve teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 ayrı grubun da bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 Suriye, 4 Filistin, 2 Güney Afrika, 1 Irak ve 1 Kongo uyruklu 70 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:02 Kaynak: AA
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