Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 11 askeri personele FETÖ operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 11 askeri personele FETÖ operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de 11 askeri personele FETÖ operasyonu

6 saat önce

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 7 ilde 12 askeri personele eşzamanlı operasyon yapıldı.

Balıkesir'de 11 askeri personele FETÖ operasyonu, System.String[]

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 7 ilde 12 askeri personele eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda aranan 12 askeri personelden 11'i yakalandı


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli Ankara, Adana, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Malatya'da yapılan eş zamanlı operasyonla hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 11'i yakalandı. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deniz Seki'nin erkek kardeşi beyin kanaması geçirdi
'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı Rus Büyükelçi suikastiyle alakalı 6 TRT çalışanına dava açıldı Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 19:55:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 11 askeri personele FETÖ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]