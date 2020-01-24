Balıkesir'de 11 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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Balıkesir'de 11 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 11 ayrı suçtan aranan firari hükümlü T.Ö, yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:10 Kaynak: AA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 11 ayrı suçtan aranan firari hükümlü T.Ö, yakalandı.
"Resmi belgede sahtecilik, çeklerin karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme ve tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlemesi" olmak üzere toplam 11 ayrı suçtan aranan T.Ö, jandarma ekiplerinin Avcılar Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolünde yakalandı.
Daha önce hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli, Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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