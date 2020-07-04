Balıkesir'de 110 gram simit 2 lira oldu - Son Dakika

BALIKESİR'de 1 lira 75 kuruş olan 110 gram simit, 2 lira oldu.
Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamüller İmalatçıları Odası, simit için zam kararı aldı. Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin onayının ardından 1 lira 75 kuruşa satılan 110 gram simidin fiyatı 2 liraya yükseltildi. Yeni fiyat listesi iş yerlerine asıldı. Yapılan zamla simit fiyatları Ege ve Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilden daha yüksek düzeye gelmiş oldu. Simitçi esnafı girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle zamdan memnun kalırken, vatandaşlar ise 25 kuruşluk zamma tepki göstermedi, simidin lezzetinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Vatandaşlar ise, mevcut şartlarda simit için 2 liranın uygun olduğunu, bütçelerini mutlaka etkileyeceğini, ancak sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi simidi almaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.