Balıkesir'de 111 yıllık ilkokula duygusal veda - Son Dakika

Deprem riski sebebi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıkılmasına karar verilen Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde 3 Eylül İlkokulunda son ders ve son tören yapıldı.



Geçtiğimiz haftalarda Balıkesir Valiliği tarafından deprem riski bulunan okulların yıkılarak yerlerine yenisinin yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda Dursunbey'de de 4 okul yıkılarak yerlerine yeni okullar inşa edilecek.



Geçtiğimiz haftalarda Balıkesir Valiliğinin duyurduğu yıkım kararları sonrası okulların tahliye süreci de başladı. Dursunbey İlçe merkezinde eğitim veren 3 Eylül İlkokulu 12 Şubat Çarşamba gününden itibaren, Sadullah Özer İlkokulunda eğitimine devam edecek. Bu kapsamda bugün 3 Eylül İlkokulunda son dersler işlendi. Okullarından ayrılmanın buruk üzüntüsünü yaşayan öğrencileri öğretmenler, son derslerinde eğitici ve komik videolar ile motive ettiler. Çalan son zilin ardından ise okul bahçesinde son tören de yapıldı. Okul Müdürü İbrahim Şafak öğrenciler ve velilere hitaben yaptığı konuşmada, 3 Eylül İlkokulunun 1909 yılında yapıldığını söyledi. 1957 yılında yaşanan bir yangın sebebi ile okulun yeniden yapıldığını hatırlatan Şafak, okulun birçok devlet adamı, aydın yetiştiren okulda çok kişinin hatıralarının olduğunu söyledi. Okul'da son törenin yapıldığını ifade eden Şafak, Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerin can güvenliğini ön plana alarak okulun tahliyesine karar verildiğini ifade etti. Yeni okulda eğitimin 12 Şubat'ta başlayacağını hatırlatan şafak ders zilinin ise 13.10'da çalacağını ifade etti.



Konuşmanın ardından okulda son kez İstiklal Marşı okunurken, öğrenciler ve veliler yüksek sesle İstiklal marşını söylediler. Törenin ardından bazı öğrenciler okullarına son kez el salladılar. - BALIKESİR