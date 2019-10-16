Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Altınova Mahallesi İskele mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğunu belirleyen İskele Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

Ekipler, yakaladıkları Afganistan uyruklu 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen C.B, M.S. ve H.A. ise gözaltına alındı.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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