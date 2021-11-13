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BALIKESİR - 12 kent konseyi yetkilisi "iklim krizi ve müsilaj sorunu"nu değerlendirdi - Son Dakika

BALIKESİR - 12 kent konseyi yetkilisi "iklim krizi ve müsilaj sorunu"nu değerlendirdi

13.11.2021 21:17
BALIKESİR - 12 kent konseyi yetkilisi "iklim krizi ve müsilaj sorunu"nu değerlendirdi

Bandırma'da, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 12 ilçenin kent konseyi başkanları, "İklim krizi ve müsilaj sorunu" konusunda bir araya geldi.

Bandırma'da, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 12 ilçenin kent konseyi başkanları, "İklim krizi ve müsilaj sorunu" konusunda bir araya geldi.

Bandırma Belediyesi toplantı salonundaki etkinliğe Bandırma, Nilüfer, Gemlik, Gelibolu, Çanakkale, Edremit, Gönen, Susurluk, Odunpazarı, Adalar, İznik ve Mudanya kent konseyi yetkilileri katıldı.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, geçen yıl kasım ayından beri Marmara Denizinde zaman zaman görülen müsilaj sorununa dikkati çekti.

Müsilaj nedeniyle deniz ekosisteminin etkilendiğine değinen Sarı, şunları söyledi:

"Müsilaj geçen yılın kasım ayından itibaren Marmara Denizi'nin her tarafında etkili olmaya başlamıştı. Şu an için söyleyebilirim ki dipte geçen yıl oluşup parçalanması devam eden müsilaj çamuru devam ediyor, 8-22 metre aralığında görüş çok düştü. İzliyoruz, izlemeye devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki iklim şartları da biraz daha soğuk giderse, denizdeki sirkülasyonlar artabilirse müsilaj oluşumundan iyi bir fikre sahip olacağız."

Yeni bir müsilaj oluşumunun yoğun bir şekilde Marmaray'ı esir almadan belki bu yılı atlatabileceklerine değinen Prof. Dr. Sarı, tehlikenin henüz geçmediğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Tehlike büyük, bu tehlikeyi yakından takip etmeye bilimsel olarak devam ediyoruz. Kamuoyunun müsilaj sorunundaki hassasiyetini biliyorum. Kent konseyi aldıkları kararla kendi bölgelerindeki müsilaj ile ilgili elinden gelen çalışmaları yapacaklar."

Gerekli önlemler alınmazsa müsilajın tekrarlanma olasılığı çok yüksek olduğuna dikkati çeken Sarı, "Bunun yeniden yaşanmaması için Bakanlığımızın açıkladığı 22 maddelik 'Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı' eksiksiz uygulanmalı. Müsilaj bir sonuçtur ve nedenleri ortadan kaldırılmadan bitmez. Bunun için Marmara Denizi'ne verilen atıkların azaltılması gerekir. Belediyelerin ön arıtmaları, arıtma değildir. Mutlaka biyolojik arıtmalara ihtiyaç vardır." diye konuştu.

Daha sonra Kent Konseyleri başkanlarının toplantısının ardından hazırlanan "iklim krizi ve müsilaj sorunu" ile ilgili sonuç bildirgesi Bursa Nilüfer Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyleri Yürütme Kurulu Üyesi Neslihan Binbaş tarafından okundu.

Toplantının taraflarınca imza altına alınan sonuç bildirgesinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllar müsilaj sorunu denizin içinde bir sorun olarak zaten mevcut durumdayken, iklim krizinin aşılmaz limitlere gelmesi, evsel ve endüstriyel atıkların Marmara denizine arıtılmadan bırakılması ve sonucunda deniz suyunun 2,5 derece daha fazla ısınması müsilajı bizle büyük bir sorun olarak tanıştırmış oldu.

25 milyon insanın yaşadığı ve 7 kenti barındıran Marmara Denizi yanıyor. 40 yıldır Marmara ile kurulan yanlış ilişkiler nedeniyle Marmara Denizi yanıyor. Gemlik, İzmit, Bandırma kıpkırmızı. Bunun nedeni sadece evsel atıklar değil, Türk endüstrisinin yüzde 70'ini taşıyan Marmara bölgesinin endüstriyel atıkları, tarımsal atıklar ve evsel atıklar. Bu yangından etkilenen deniz süngerleri, deniz çayırları, midyeler, balıklar yani bütün deniz canlıları bu bozuk ekosistemde yok olmayla karşı karşıya kalmıştır.

Marmara da avlanan balık miktarı 80 bin tondan 20 bin tona düşmüştür. Hem geleceğimiz hem ekonomimiz büyük bir tehdit altındadır. Bunun için 8 Haziran 2021 tarihinde hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı 22 Maddelik Marmara Koruma Eylem Planları uygulanmaya başlamalı ve sürdürülebilir olmalıdır. Amasız ve fakatsız bu maddelerin uygulanması ve denetlenmesi önemlidir."

BALIKESİR - 12 kent konseyi yetkilisi iklim krizi ve müsilaj sorunu nu değerlendirdi
BALIKESİR - 12 kent konseyi yetkilisi iklim krizi ve müsilaj sorunu nu değerlendirdi
BALIKESİR - 12 kent konseyi yetkilisi iklim krizi ve müsilaj sorunu nu değerlendirdi
BALIKESİR - 12 kent konseyi yetkilisi iklim krizi ve müsilaj sorunu nu değerlendirdi

Marmara Denizi, Kent Konseyi, Marmara, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - 12 kent konseyi yetkilisi 'iklim krizi ve müsilaj sorunu'nu değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - 12 kent konseyi yetkilisi "iklim krizi ve müsilaj sorunu"nu değerlendirdi - Son Dakika
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