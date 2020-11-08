Balıkesir'de 12 mahalle ve 46 haneye karantina uygulanıyor - Son Dakika

Balıkesir'de 12 mahalle ve 46 haneye karantina uygulanıyor

08.11.2020 11:56
Balıkesir'de 12 mahalle ve 46 haneye karantina uygulanıyor, System.String[]

Balıkesir'de Covid-19'un yaygın olduğu 12 mahalle ve 46 haneye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 12 mahalle ve 46 kırsal mahallede hane bazlı karantina uygulandığı açıklandı.

Balıkesir'de Covid-19'un yaygın olduğu 12 mahalle ve 46 haneye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 12 mahalle ve 46 kırsal mahallede hane bazlı karantina uygulandığı açıklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "İlimiz genelinde Ekim ayı başlarından itibaren yaşanan Covid-19 vaka sayılarındaki artış devam ettiği ve vakalara en hızlı ve etkili şekilde müdahale edilmesi, filyasyon çalışmalarının tam olarak gerçekleştirilmesi, test çalışmaları ve tedavi süreçleri sağlık birimlerimiz tarafından Valiliğimizin koordinasyonu altında özenle yürütülmektedir. Diğer taraftan, salgının yayılımını önlemeye yönelik çalışmalar da aynı şekilde Valiliğimizin il düzeyinde sağladığı geniş kapsamlı koordinasyon ile titizlikle sürdürülmektedir. Salgın Denetim Merkezimiz tarafından hastalığın İlimizdeki seyri anlık olarak izlenmekte, gelişmelerin analizi yapılmakta ve alınması gereken tedbirler zamanında planlanarak uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda son olarak6 Kasım 2020 Cuma günü alınan İl Hıfzısıhha Kurulu Kararlarının salgınla mücadelede önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. İl genelindeki denetim çalışmaları da aralıksız olarak, etkili şekilde devam ettirilmektedir. Bu konuda yapılan bir düzenlemeyle Valiliğimiz bünyesinde dört yeni denetim ekibi oluşturulmuştur. Bütün ilçelerde denetim ve tespit yapacak olan bu ekiplerimiz tarafından uygulamadaki eksikliklerin ortaya çıkarılması ve müdahale edilmesi amaçlanmaktadır. 8 Kasım 2020 tarihi itibariyle Balıkesir İlinde toplam 12 kırsal mahallede tam, 46 kırsal mahallede ise hane bazlı karantina uygulanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgili Bakanlıklarımızın genelgeleri çerçevesinde yürütülen Pandemi mücadelesinde, sorumlu tüm kuruluşlarımızın üst düzeyde gerçekleşen uyumlu ve özverili yaklaşımıyla sağlanan gayretli çalışmaların yanı sıra bütün vatandaşlarımızın desteğine ihtiyaç bulunmaktadır. Gelinen aşamada her bir vatandaşımızın durumun ciddiyetini kavrayarak belirlenmiş olan tedbirlere uyması, hayatını kontrollü hale getirmesi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve açıklamalarımıza duyarlılıkla yaklaşması beklenmektedir. Vaka sayılarındaki hızlı yükseliş, yatan hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayılarındaki artış göz önüne alındığında tarafımızdan alınan tedbirlerin tek başına yeterli olmadığı, bunların tam anlamıyla bütün vatandaşlarımızca uygulanmasının zorunlu hale geldiği anlaşılmaktadır. Balıkesir halkının sabır ve hassasiyet içinde vereceği güçlü destek bu mücadelede büyük paya sahip olacaktır. Bu bilgiler ışığında tüm hemşehrilerimizi bir kez daha tedbirleri eksiksiz şekilde uygulamaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de 12 mahalle ve 46 haneye karantina uygulanıyor

Koronavirüs, Balıkesir, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 12 mahalle ve 46 haneye karantina uygulanıyor - Son Dakika


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