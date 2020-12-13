Balıkesir'de 12 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde 10 ayrı operasyonda 12 şüpheli şahsa uyuşturucu ticareti ve kullanmaya yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde, 2 tabanca ve 1 adet mermi ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkesir il merkezi, Edremit, Bandırma, ve Savaştepe ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 10 çalışmada, 12 şüpheli şahsı yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda; 8,54 gram metamfetamin maddesi, 85 adet sentetik ecza hap, 3,54 gram esrar, 0,5 gram bonzai maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR