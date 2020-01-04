Balıkesir'de 120 bronz sikkeyi internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 120 bronz sikkeyi internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 120 bronz sikkeyi internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda, bronz sikkeleri internetten satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de 120 bronz sikkeyi internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda, bronz sikkeleri internetten satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki sikkeleri satmak için internet üzerinden alıcı aradığı bilgisine ulaştı.

Şüpheli D.K'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 120 bronz sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli D.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Burhaniye, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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