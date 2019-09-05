Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 120 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

37 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 120 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tekev mevkisinde rutin devriye görevi yapan jandarma ekibi, iki ayrı düzensiz göçmen grubunu fark etti.

Harekete geçen jandarma, R.Z. ve G.M. isimli organizatörlerle, 45'i Afganistan, 26'sı Suriye, 6'sı Somali, 3'ü İran ve ikisi Filistinli uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı saatlerde Gömeç'in Karaağaç Mahallesi Dış Gemi Yatağı mevkisinde kalabalık grubun görülmesi üzerine yapılan kontroldede 34'ü Pakistan, 4'ü Afganistan uyruklu toplam 38 göçmen daha jandarma ekipleri tarafından gözetim altına alındı.

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Gömeç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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