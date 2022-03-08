Balıkesir'de 125 metruk bina güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle yıkıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de 125 metruk bina güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle yıkıldı

08.03.2022 13:53
Balıkesir'de 125 metruk bina güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle yıkıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle kullanılmayan 125 metruk bina yapılan çalışmalarla yıkıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle kullanılmayan 125 metruk bina yapılan çalışmalarla yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Edremit Emniyet Müdürlüğünün ilçe genelinde suç ve suçluyla mücadelesi kapsamında metruk binaların tespit edilerek yıkılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Edremit Kaymakamlığı koordinesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekiplerince ortak yapılan araştırmada, kullanılmadığı ve genel güvenlik açısından risk oluşturduğu belirlenen 125 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

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Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 125 metruk bina güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle yıkıldı - Son Dakika


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