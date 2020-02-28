Balıkesir'de 13 bin 160 adet araç el değiştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğünden açıklanan verilere göre, Balıkesir'de ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,3 oranında arttı. Balıkesir'de ocak ayında 13 bin 160 adet araç el değiştirdi.



TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre, ocak ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 485 bin 849 adet taşıtın yüzde 43,3'ünü otomobil, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, ve 14,2'sini kamyonet, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 24,5'ini motosiklet, yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 13,3'ünü ise traktör oluşturuyor. Balıkesir'de ocak ayında 13 bin 160 adet araç el değiştirdi. - BALIKESİR