Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

3 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 13 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek istediğini belirledi.
Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde araştırma yapan ekipler, bir site yolu üzerinde 9'u çocuk 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilerin bir otomobille bölgeye getirilip bırakıldığı öğrenildi.
Jandarma, organizatör olduğu değerlendirilen Ş.C.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:07 Kaynak: AA
Ayvalık, Yunanistan, Midilli Adası, Balıkesir, Güncel
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