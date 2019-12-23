Balıkesir'de 13 FETÖ şüphelisine operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 13 FETÖ şüphelisine operasyon - Son Dakika

Balıkesir'de 13 FETÖ şüphelisine operasyon

6 saat önce

Balıkesir ve ilçelerinde FETÖ/PYD terör örgütüne bağlı zabıt ve infaz koruma memuru olarak görev yapan yapılanmasına operasyon düzenlendi.

Balıkesir'de 13 FETÖ şüphelisine operasyon, System.String[]

Balıkesir ve ilçelerinde FETÖ/PYD terör örgütüne bağlı zabıt ve infaz koruma memuru olarak görev yapan yapılanmasına operasyon düzenlendi.


FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele kapsamında, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için yapılan çalışmada, aralarında Zabıt Katibi ve İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan toplam 13 şahsın için Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye, Gönen, Manyas ve Susurluk ilçelerinde de şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
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