Balıkesir'de 13 Kaçak Afgan Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'de jandarma ekipleri metruk bir binada 13 kaçak Afgan göçmenini yakaladı.
Balıkesir
'de jandarma ekipleri metruk bir binada 13 kaçak Afgan göçmenini yakaladı.
Edinilen bilgiye Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, İvrindi
ilçesi Gökçeyazı
mahallesinde metruk bir binada yapılan aramada Afganistan
uyruklu göçmen 8 erkek, 3 kadın ve 2 çocuk 13 düzensiz göçmen ile D.R. isimli organizatör yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili olarak organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işleme başlandı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:06 Kaynak: İHA
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