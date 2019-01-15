Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 13 Kaçak Afgan Yakalandı

Balıkesir'de 13 Kaçak Afgan Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri metruk bir binada 13 kaçak Afgan göçmenini yakaladı.

Balıkesir'de 13 Kaçak Afgan Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de jandarma ekipleri metruk bir binada 13 kaçak Afgan göçmenini yakaladı.

Edinilen bilgiye Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, İvrindi ilçesi Gökçeyazı mahallesinde metruk bir binada yapılan aramada Afganistan uyruklu göçmen 8 erkek, 3 kadın ve 2 çocuk 13 düzensiz göçmen ile D.R. isimli organizatör yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili olarak organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işleme başlandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

İvrindi, Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
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