Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 137 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 137 düzensiz göçmen yakalandı

19 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 137 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 137 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 137 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömeç'in Karaağaç ile Ayvalık'ın Küçükköy mahallelerinde devriye ve takip faaliyetleri sonucu yabancı uyruklu grupları tespit etti.

Kadınlar ve çocukların da bulunduğu 124'ü Afganistan, 12'si Pakistan ve biri Fas uyruklu 137 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlattı.

Ayrıca, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla S.N. ve D.T. gözaltına alındı.

Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, Gömeç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:20 Kaynak: AA
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