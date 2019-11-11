Balıkesir'de 137 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç ve İvrindi ilçelerinde 137 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla ve Vilayetler Hizmet Birliği Kampı bölgesinde yaptığı denetimlerde 71 Afganistan ve 15 İran uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, ayrıca yasa dışı geçişleri organize ettiği öne sürülen A.R. ve A.H'yi gözaltına aldı.

Gömeç ve İvrindi'de de devriye görevi yapan jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 26 Pakistan, 18 Afganistan, 3 Özbekistan, 2 Irak ve 2 İran uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Gıda ve giyecek yardımı yapılan göçmenler, işlemleri yapılmak üzere geri gönderme merkezlerine götürüldü.