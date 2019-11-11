Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 137 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 137 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 137 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç ve İvrindi ilçelerinde 137 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 137 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç ve İvrindi ilçelerinde 137 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla ve Vilayetler Hizmet Birliği Kampı bölgesinde yaptığı denetimlerde 71 Afganistan ve 15 İran uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, ayrıca yasa dışı geçişleri organize ettiği öne sürülen A.R. ve A.H'yi gözaltına aldı.

Gömeç ve İvrindi'de de devriye görevi yapan jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 26 Pakistan, 18 Afganistan, 3 Özbekistan, 2 Irak ve 2 İran uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Gıda ve giyecek yardımı yapılan göçmenler, işlemleri yapılmak üzere geri gönderme merkezlerine götürüldü.

Balıkesir, Ayvalık, İvrindi, Gömeç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:30 Kaynak: AA
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