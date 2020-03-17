Balıkesir'de 14 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 14 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 14 aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de 14 aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları 7 bin 418 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 14 kişiyi Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
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