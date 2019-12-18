Balıkesir'de 144 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık, Bandırma ve İvrindi ilçelerinde 144 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Altınova ve Küçükköy mahallelerinde iki grubun Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığı yaptığını belirledi.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 76 Afganistan, 1 Somali uyruklu göçmen ile organizatör olduğu tespit edilen A.D. ve S.A.N'yi yakaladı.

İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da bir grubun olduğu ihbarını alan ekipler, burada Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı.

Öte yandan Bandırma ilçesi, Bandırma- Çanakkale kara yolu Bezirci Mahallesi mevkisindeki menfezde bir grubun gizlendiği bilgisine ulaşan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 38 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler ile organizatörler hakkında yasal işlemin başlatıldığı öğrenildi.