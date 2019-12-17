Balıkesir'de 15 günde yapılan uygulamalarda aranan 472 kişi yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 15 günde yapılan uygulamalarda aranan 472 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekiplerince 15 günde yapılan uygulamalarda aranan 472 kişi yakalandı.

Balıkesir'de 15 günde yapılan uygulamalarda aranan 472 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekiplerince 15 günde yapılan uygulamalarda aranan 472 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 1-15 Aralık tarihlerinde 5 bin 626 önleyici kolluk devriye faaliyeti, 527 olaya müdahale gerçekleştirdi. Ekipler 44 bin 190 araç sorgusu yaptığı uygulamalarda 472 şüpheliyi yakaladı. Arama kaydı bulunan 10 araç hakkında işlem başlatıldı.

Uygulama ve operasyonlarda 55 bin 957 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusuna tabi tutuldu, çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan 15 günde yapılan operasyonlarda 210 gram kubar esrar, 8 tablet, 12 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 20 makaron, 50 kilogram tütün, çeşitli suçlarda kullanılan 45 araç, 7 tabanca, 5 tabanca şarjörü, iki kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği, 3 kesici delici alet ve 97 mermi ya da fişek ele geçirildi.

Balıkesir, Jandarma, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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