Balıkesir'de 15 Temmuz nöbetinde şehitler anıldı

Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılmak için Balıkesirliler Milli İrade Meydanına akın etti.

Balıkesir Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Valilik önündeki Milli İrade Meydanını doldurdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Alanı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Havaalanında yaptığı konuşmayı coşkuyla izledi. Okunan şiirlerin ardından Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam selamla konuşması yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz halka hitaben yaptığı konuşmada "15 Temmuz hain darbe girişiminden 3 yıl sonra aynı gün aynı saatte bir aradayız. Hüzünlüyüz 251 tane şehidimiz var. Sevinçliyi bu millet tüm dünyaya bir daha anti demokratik uygulama ve kendi istedikleri gibi ülkemizi yönlendiremeyeceklerini milletimiz elleriyle iradesiyle gösterdi. Bu ülke demokratik bir ülke savcılarımız, valilerimiz görevinin başında her ne kadar hain varsa onları gerekli şekilde cezalandıracak devlet ve millet iradesi görevinin başında. 15 Temmuz gecesi biz sizler kadar şanslı değildik. Çünkü biz Balıkesir'de değildik. Biz Balıkesirli STK'lar ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Bosna Hersek'e gitmiştik. Bize telefon açmaya başladılar ve anladık ki bir hain darbe girişimi oluyor. Ben valimize çok teşekkür ediyorum çünkü Balıkesir çok stratejik önemi olan bir yer. İki hava alanı var, tankçı ve piyade birliği var. İlçelerimizde 18 tane askeri birliklerin olduğu bir yer. Balıkesir'de hainler hiçbir şekilde hareket edemedi. Ben o zaman Karesi Belediye Başkanıydım itfaiye araçlarımızla beraber hava alanlarından uçakların kalkmasını ve farklı bir şekilde hareket olmasını engellemek için çeşitli şeyler yaptık" dedi.



"Her zaman güçlü olmak zorundayız"



15 Temmuz'un asla unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz "Ama o güne sebep olan şeyleri hiç unutmamalıyız, derslerimizi almalıyız. İnsan iradesi kendi aklını başka bir yere verdiğinde nelerin olabileceğini ve kendi askerimizin kendi uçağımızın kendi milletimizin üzerine mermi sıkabileceğini unutmamamız lazım. Eğitimde ve çalışırken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kendiliğinden mi olur bu işte dış güçler denilen şeyler bazen gezi olayları gibi bazen 15 Temmuz gibi farklı şekillerde kendilerini gösterebiliyorlar. Biz dünyanın en değerli gayrimenkulünün üzerinde Türkiye Cumhuriyetinin Misakı Milli sınırları içinde yaşıyoruz. Bu bizim vatan bildiğimiz yerde çok milletin gözü var. O yüzden her zaman güçlü olmak zorundayız. Her zaman ordumuz dimdik olmalı. Devlet irademizin çok güçlü olması gerekiyor. Milletimizin için güçlü olacak alt yapıyı daima güçlü tutmamız lazım. Milletimiz daima uyanık olmalı. İçimizden satılmışlarla bizi vurmaya çalıştıklarında güçlü bir ordu, güçlü bir siyasi kadro ve devlet teşkilatıyla hızlı demokratik bir şekilde cevap verebilecek güçte olmamız lazım. Bunun en güçlü erki siyasettir. İşte bir lider herkesin bittiğini planladığını zannettiği anda aziz milletimi meydanlara davet ediyorum dediğinde bu millet sağcısı solcusu inanarak bu darbe girişimini çok samimi bir şekilde engellemiştir. Lider böyle olur"şeklinde konuştu.



"Gençlerden özür dilenmeli"



Milletin gençlerden özür dilemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Yılmaz "Bakıyorduk gençlerimizi bunlar vatanını sevmez, bunlar bayrağını bilmiyor, bunlar devlet nedir bilmiyor diyorduk. Ama bunları diyenlerin hepsini gençlerimiz utandırdı. Ogün her yerden çıkıp o tankların önünde durup siz bunu yapamazsınız anti demokratik bir darbe girişimi yapamazsınız deyip karşısında çıplak elleriyle durdu. Ben milletimle gurur duyuyorum. Türk olmaktan ve cumhuriyetin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Ben Balıkesirli olmaktan gurur duyuyorum"dedi.



Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise hainlere geçit vermediklerini, Bu ülkenin hiçbir çakıl taşını hiç kimseye vermeyeceklerini ifade ederek "FETÖ terör örgütü hainleri temizlenmeye devam ediyor. Bu ülke bizim, bu ülkenin bir çakıl taşını hiçbir kimseye vermedik, vermeyeceğiz. Aman dileyene eyvallah ama haddini bilmeyip bu millete isyan eden, karşı gelen ya da ne olduğu belli olmayan birilerinden emir alıp bu ülkeyi zapt altına almayı düşünen hayal eden hainlere de geçit yok. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitiren 251 şehidimize rahmet ve minnetle anıyoruz. demokrasi mücadelesine destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum"dedi.



Etkinlik daha sonra sela okunmasıyla devam etti. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dincer Orkan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Garnizon ve 9. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

