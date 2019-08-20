Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Balıkesir'de 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri Karesi ilçesinde bulunan çiftlik evinde piyasa değeri 500 bin lira olan 150 bin paket kaçak sigara ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Balıkesir'de jandarma ekipleri Karesi ilçesinde bulunan çiftlik evinde piyasa değeri 500 bin lira olan 150 bin paket kaçak sigara ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Karesi ilçesinde bir çiftlik evinde K.E. ve K.K. isimli şahısların yüklü miktarda satışa hazır vaziyette makrona doldurulmuş kaçak sigara bulundurduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte şüpheli K.K.'ya ait çiftlik evinin eklentisinde yapılan aramada; kutu içerisinde kutulara istiflenmiş vaziyette toplam 3 milyon adet içime ve satışa hazır yaklaşık piyasa değeri 500 bin TL. olarak değerlendirilen kaçak sigarayı ele geçirdi. söz konusu 3 milyon adet 20'li paketler halinde 150 bin paket kaçak sigaraya el konuldu. Olayda yakalanan K.E. ve K.K. isimli şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikata başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Jandarma, Karesi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:22 Kaynak: İHA
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