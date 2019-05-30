Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 154 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
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Balıkesir'de 154 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Balıkesir'de 2018 yılında meydana gelen toplam 16 bin 568 trafik kazasında 154 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de 154 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Balıkesir'de 2018 yılında meydana gelen toplam 16 bin 568 trafik kazasında 154 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir il sınırları içerisinde bulunan kara yolu ağında 2018 yılında içerisinde toplam 16 bin 568 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 12 bin 358'i maddi hasarlı, 4 bin 210 tanesi ise ölümlü ve yaralanmalı kaza olarak gerçekleşti. 2018 yılı içerisinde meydana gelen 4 bin 210 kazada toplam 6 bin 662 kişi yaralanırken 154 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda 97 kişi olay yerinde, 57 kişi ise kaza sonrasında hayatını kaybetti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:35 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkesir, Güncel
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